Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Лоренс Фишбёрн сыграет Региса в 4-ом сезоне «Ведьмака»

12 января официально стало известно, что Лоренс Фишбёрн сыграет Региса в четврётом сезоне «Ведьмака» от Netflix. Актёр наиболее известен зрителям своими ролями в фильмах серии «Матрица» и «Джон Уик».

Фото: Netflix

Эмиель Регис — высший вампир, цирюльник, философ, близкий друг и соратник Геральта из Ривии. Персонаж появляется в книжной саге, а также в дополнении «Кровь и вино» для игры «Ведьмак 3».

Напомним, в четвёртом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. Впервые увидеть актёра в образе ведьмака можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки.

В конце декабря появилась информация, что съёмочный процесс четвёртого сезона «Ведьмака» стартует в марте или апреле этого года.