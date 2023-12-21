Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» стартуют весной 2024 года — Redanian Intelligence

По информации источников издания Redanian Intelligence, съёмочный процесс четвёртого сезона «Ведьмака» стартует в марте или апреле 2024 года. Ранее было известно, что производство начнётся весной, но месяц не был определён даже приблизительно.

Напомним, в четвёртом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. Впервые увидеть актёра в образе ведьмака можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки.

Первые три сезона шоу доступны для просмотра на Netflix. Четвёртый сезон выйдет там же.

Точной даты выхода у нового сезона нет, но СМИ, в том числе и Redanian Intelligence, предполагают, что выхода четвёртого сезона стоит ждать приблизительно в середине 2025 года.