Создатели Escape from Tarkov забанили более 11 тыс. игроков за две недели

На этой неделе стало известно, что разработчики Escape from Tarkov в период с 27 декабря по 12 января забанили более 11 тыс. нечестных игроков. Об этом представители Battlestate Games сообщили в официальной группе в VK.

Ко всему прочему, авторы шутера опубликовали документ, в котором перечислили ники забаненных геймеров. Одна часть фанатов поблагодарила в комментариях разработчиков за их старания, однако другая посчитала подобные действия сизифовым трудом.

Напомним, в конце декабря прошлого года Escape from Tarkov получила крупный патч 0.14. Он добавил в хардкорный шутер новую локацию, босса, оружие, достижения и разного рода правки. С неполным списком изменений можно ознакомиться в нашем материале.