Джон Бернтал из «Карателя»: герой настолько популярен, поскольку в каждом есть его частица

Недавно исполнитель роли Карателя из одноимённого сериала Джон Бернтал дал новое интервью журналистам. В ходе разговора актёр порассуждал на тему того, почему персонаж оказался настолько популярен.

По его мнению, в каждом человеке есть частица Фрэнка Касла (настоящее имя Карателя).

Я думаю, что есть причина, по которой этот персонаж нашёл такой глубокий и сильный отклик в сердцах и умах поклонников комиксов, спасателей, военных и людей по всему миру. Я думаю, что в каждом есть частица Фрэнка Касла.

«Каратель» от Netflix выходил в период с 2017 по 2019 год и получил сразу два сезона. Шоу рассказывало о Фрэнке Касле, семья которого погибла в перестрелке между бандами Нью-Йорка. После этого бывший военный начинает мстить и бороться с преступностью в городе с помощью самых жестоких методов.

В мае прошлого года инсайдеры сообщали, что Marvel хочет выпустить новое шоу для Disney +, посвящённое Карателю. Его роль также должен исполнить Джон Бернтал.