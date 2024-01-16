Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Художник-постановщик «Властелина колец» поработает над фильмом Minecraft

Художник-постановщик «Властелина колец» поработает над фильмом Minecraft
Аудио-версия:
Комментарии

Художник-постановщик Грант Мейджор, известный по работе над культовой трилогией «Властелин колец», будет работать над лентой Minecraft. Об этом Мейджор рассказал в интервью изданию The Salt Lake Tribune.

Я думаю, что любой, кто использует какой-либо IP, просто хочет избежать повторения «уродливого» Соника. Я просто не могу разочаровать 10-летних зрителей, иначе они убьют нас.

Актёр и комик Джек Блэк исполнит роль Стива. В каст фильма также входят Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс, а сценаристами и продюсерами игровой адаптации выступят Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang.

Картина может быть как анимационной лентой в духе «Марио», так и картиной с участием живых актёров. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года.

Материалы по теме
«Букины»: что будет после финала первого сезона?
«Букины»: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android