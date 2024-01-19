В США открылись предзаказы на Apple Vision Pro — цены от $ 3499

Сегодня, 19 января, в США открылись предзаказы на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Цены на устройство начинаются от $ 3499 (~ 312 тыс. рублей).
Стоит отметить, что в открытой продаже шлем появится только 2 февраля. Первые полгода гарнитура будет официально доступна только на территории США, а затем доберётся и до всего остального мира.
Владелец Apple Vision Pro сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране и в то же время взаимодействовать с окружающим миром. Компания оснастила шлем процессором M2, вспомогательным чипом R1, а также 256 ГБ памяти.
На прошлой неделе в России также начали появляться предложения о приобретении Apple Vision Pro от перекупщиков. На различных площадках цены на гарнитуру начинаются от 400 тыс. рублей.