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В США открылись предзаказы на Apple Vision Pro — цены от $ 3499

В США открылись предзаказы на Apple Vision Pro — цены от $ 3499
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Сегодня, 19 января, в США открылись предзаказы на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Цены на устройство начинаются от $ 3499 (~ 312 тыс. рублей).

Стоит отметить, что в открытой продаже шлем появится только 2 февраля. Первые полгода гарнитура будет официально доступна только на территории США, а затем доберётся и до всего остального мира.

Владелец Apple Vision Pro сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране и в то же время взаимодействовать с окружающим миром. Компания оснастила шлем процессором M2, вспомогательным чипом R1, а также 256 ГБ памяти.

На прошлой неделе в России также начали появляться предложения о приобретении Apple Vision Pro от перекупщиков. На различных площадках цены на гарнитуру начинаются от 400 тыс. рублей.

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