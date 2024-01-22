Ещё четыре российские команды прошли на RMR к первому мэйджору в истории Counter-Strike 2

На минувших выходных завершились закрытые квалификации к RMR-стадии PGL Major Copenhagen 2024 — главного чемпионата по командному шутеру Counter-Strike 2. Всего на ивент отобрались шесть российских команд.

Вслед за C9 и «Амкалом» путёвки в следующую стадию получили ещё четыре коллектива из России. Это Virtus.pro, BetBoom Team, Team Spirit и 9Pandas с легендарным seized. Также на RMR сыграет венгерская Pera Esports с Даниилом Porya Порядиным в составе.

Все участники двух RMR-турниров в Европе

Фото: HLTV

В американском регионе одним из участников RMR-турнира стала команда Badass Gaming, за которую выступает 19-летний россиянин Дени dea Эдиев. В Азии отборы продолжаются — шансы пройти дальше есть у DavCost и El1an из JiJieHao, а также imyGDx из киргизской Troublemakers.

RMR-турниры к PGL Major Copenhagen 2024 пройдут с 14 февраля по 4 марта. Из 58 коллективов только 24 пройдут в финальную стадию первого чемпионата мира по Counter-Strike 2.