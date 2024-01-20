Российские Cloud9 и «Амкал» вышли на RMR к первому мейджору по Counter-Strike 2

Вчера (19 января) вечером определились первые коллективы, которые вышли на RMR-турнир к чемпионату мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2.

Закрытую квалификацию со счётом 3:0 закончили два коллектива из России — Cloud9 с Бумычем разгромила BetBoom Team, а недавно созданный ростер Amkal Esports от медиафутбольного клуба переиграл Astralis.

На RMR сыграют также NAVI, в упорной борьбе одолевшая Virtus.pro, и турецкая Eternal Fire (2:1 против MOUZ). Остальные участники определятся сегодня — сражение за путёвки продолжают пять российских команд.

PGL Major Copenhagen 2024 станет первым мейджором в истории Counter-Strike 2. Региональные RMR-турниры к нему пройдут в феврале, а финальная часть состоится с 17 по 31 марта — лучшие команды мира разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.