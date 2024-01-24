Онлайн выживача Palworld в Steam превысил 2 млн человек

24 января онлайн сверхпопулярного выживача Palworld в стиле «Покемонов» превысил 2 млн человек в Steam. Игра уже вышла на второе место по популярности в истории цифрового магазина, однако семимильными шагами стремится возглавить рейтинг, обогнав PUBG (рекорд 3,2 млн).

Фото: SteamDB

Ко всему прочему, с утра авторы Palworld сообщили о 7 млн проданных копий — тайтлу понадобилось для этого всего пять дней. Также разработчики поделились дорожной картой по развитию проекта. Сначала команда устранит самые актуальные проблемы, затем возьмётся за проработку ИИ Палов, а потом приступит к выпуску больших апдейтов.

В Palworld геймерам предстоит собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 70,3 тыс. отзывов, причём 93% из них — положительные.