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Онлайн выживача Palworld в Steam превысил 2 млн человек

Онлайн выживача Palworld в Steam превысил 2 млн человек
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24 января онлайн сверхпопулярного выживача Palworld в стиле «Покемонов» превысил 2 млн человек в Steam. Игра уже вышла на второе место по популярности в истории цифрового магазина, однако семимильными шагами стремится возглавить рейтинг, обогнав PUBG (рекорд 3,2 млн).

Фото: SteamDB

Ко всему прочему, с утра авторы Palworld сообщили о 7 млн проданных копий — тайтлу понадобилось для этого всего пять дней. Также разработчики поделились дорожной картой по развитию проекта. Сначала команда устранит самые актуальные проблемы, затем возьмётся за проработку ИИ Палов, а потом приступит к выпуску больших апдейтов.

В Palworld геймерам предстоит собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 70,3 тыс. отзывов, причём 93% из них — положительные.

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