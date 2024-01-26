Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глава Epic Games Тим Суини недоволен изменениями Apple в App Store

Глава Epic Games Тим Суини недоволен изменениями Apple в App Store
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера стало известно, что Apple официально позволит делать сторонние магазины приложений для iPhone. Вместе с этим выяснилось, что Fortnite благодаря новым законам Европейского союза смогут вернуть на устройства под управлением iOS — на iPhone и iPad.

Глава Epic Games Тим Суини в социальных сетях высказал своё недовольство по этому поводу. По его словам, то, что Apple сама может выбирать, каким магазинам с ней конкурировать — глупое решение. В целом Суини назвал заявление Apple «ерундой», в которой ещё долго нужно разбираться.

В заявлении Apple ещё много всякой ерунды. Чтобы разобрать как письменную, так и ненаписанную часть этого нового шоу ужасов, потребуется больше времени, так что следите за обновлениями.

Epic всегда поддерживала идею нотариального заверения Apple и сканирования приложений на наличие вредоносных программ, но мы категорически отвергаем попытки Apple искажать этот процесс с целью подорвать конкуренцию и продолжать облагать налогами, отметил Суини.

Материалы по теме
Fortnite вернут на iOS благодаря новым законам Европы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android