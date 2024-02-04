Джереми Реннер готов вернуться к фильмам Marvel — со страшной травмы прошёл год

Недавно актёр Джереми Реннер дал интервью журналистам издания Entertainment Tonight. В ходе разговора артист заявил, что уже набрался достаточно сил и готов вернуться к фильмам Marvel, если его позовут.

Полное восстановление организма актёра после ужасной травмы заняло около года.

Все эти парни приходили к моей постели и постоянно были рядом со мной во время выздоровления, так что… Если они захотят снова видеть меня на съёмках, то я согласен.

Страшный инцидент с Джереми Реннером произошёл в начале января 2023 года. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи сообщали об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал около 30 костей, повредил лёгкое и печень. Однако всё обошлось, и недавно Реннер наконец смог вернуться к своей работе.