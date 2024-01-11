Джереми Реннер вернулся к съёмкам «Мэра Кингстауна» — спустя год после страшного инцидента

Американский актёр Джереми Реннер поделился фотографией со съёмочной площадки третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна». Актёр вернулся к работе спустя год после ужасного инцидента со снегоуборочной машиной — всё это время он проходил множественные реабилитации по восстановлению организма.

В своих соцсетях Реннер выложил фотографию с первого съёмочного дня, отмечая, что очень нервничает. Актёр понадеялся, что всё пройдёт гладко и он не подведёт авторов шоу и его фанатов. Сколько всего продлится производственный процесс, неизвестно.

Первый день на съёмочной площадке… Нервничаю и надеюсь, что смогу сделать качественную работу для шоу и, что более важно, его фанатов.

Страшный инцидент с Джереми Реннером произошёл в начале января 2023 года. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи сообщали об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал около 30 костей, повредил лёгкое и печень. Однако всё обошлось, и артист наконец смог вернуться к своей работе.