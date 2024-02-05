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Инсайдер показал дизайн iPhone 16 с новым блоком камер в стиле iPhone X

Инсайдер показал дизайн iPhone 16 с новым блоком камер в стиле iPhone X
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Популярный инсайдер Маджин Бу поделился новой информацией об iPhone 16. По его данным, сейчас в Apple уже определились с основном дизайном будущего смартфона, который впервые за несколько лет будет внешне отличаться от предшественников.

Возможные чертежи iPhone 16

Возможные чертежи iPhone 16

Фото: X/Majin Bu

В первую очередь iPhone 16 изменится с задней стороны — производитель переработает дизайн камер во что-то между iPhone X и iPhone 11. Предполагается, что строго вертикальное расположение датчиков связано с возможностью модулей снимать пространственные ролики для гарнитуры Vision Pro.

Возможный дизайн заднего блока камер iPhone 16

Возможный дизайн заднего блока камер iPhone 16

Фото: X/Majin Bu

Отмечается, что Pro-версии будущего гаджета получат дисплеи того же самого размера, тогда как экран обычного iPhone 16 несколько увеличится из-за ещё более тонких рамок. Кроме того, в концептах Apple также упоминаются сенсорные кнопки громкости с тактильной отдачей.

Анонс iPhone 16 должен состояться в сентябре. Более подробную информацию о линейке смартфонов инсайдеры наверняка опубликуют ближе к лету.

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