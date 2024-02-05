Team Spirit побила два мировых рекорда по Dota 2 — наша команда не проигрывает с лета

Состав клуба Team Spirit по Dota 2 начал с победы выступление на глобальном турнире BetBoom Dacha Dubal 2024. Команда Ярослава Miposhka Найдёнова переиграла американскую nouns — 2:0.

Эта победа стала для нашего коллектива 21-й подряд — это новый рекорд для профессиональной сцены Dota 2. Ранее достижение принадлежало Team Secret и Evil Geniuses, которые смогли выиграть по 20 матчей подряд.

Помимо этого, «драконы» продолжают свою беспроигрышную серию. Последний раз Team Spirit по Dota 2 уступила сопернику ещё в июле прошлого года, но с тех пор не знает поражений уже 31 матч подряд.

Фото: Team Spirit

В эти минуты проходит второй матч Team Spirit на турнире в Дубае. «Драконы» лидируют на первой карте серии с Xtreme Gaming из Китая — в случае победы рекордная серия продолжится минимум до завтра.