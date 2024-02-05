Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Стрим A — Групповой этап
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit побила два мировых рекорда по Dota 2 — наша команда не проигрывает с лета

Team Spirit побила два мировых рекорда по Dota 2 — наша команда не проигрывает с лета
Аудио-версия:
Комментарии

Состав клуба Team Spirit по Dota 2 начал с победы выступление на глобальном турнире BetBoom Dacha Dubal 2024. Команда Ярослава Miposhka Найдёнова переиграла американскую nouns — 2:0.

Эта победа стала для нашего коллектива 21-й подряд — это новый рекорд для профессиональной сцены Dota 2. Ранее достижение принадлежало Team Secret и Evil Geniuses, которые смогли выиграть по 20 матчей подряд.

Помимо этого, «драконы» продолжают свою беспроигрышную серию. Последний раз Team Spirit по Dota 2 уступила сопернику ещё в июле прошлого года, но с тех пор не знает поражений уже 31 матч подряд.

Фото: Team Spirit

В эти минуты проходит второй матч Team Spirit на турнире в Дубае. «Драконы» лидируют на первой карте серии с Xtreme Gaming из Китая — в случае победы рекордная серия продолжится минимум до завтра.

Материалы по теме
Team Spirit и BetBoom Team сыграют в одной группе на первом топ-турнире сезона по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android