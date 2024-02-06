Российский мультсериал «Невский» про супергероев выйдет 25 февраля

Создатели мультсериала «Невский» показали первый трейлер шоу и назвали дату его выхода. Проект выйдет 25 февраля. В ролике показали главных героев и их противников.

Также можно услышать, какие актёры дублировали героев. Так, голос Невскому подарил Илья Исаев, озвучивающий Тома Харди в дубляже, Хандзо из Overwatch, Сэма из Uncharted 4 и других.

Видео доступно на YouTube-канале «Команда Невского». Права на видео принадлежат «Команде Невского».

С незапамятных времен тёмные силы тешат себя надеждой покорить нашу прекрасную планету. Но каждый раз им противостоят герои, которые встают на защиту Родины. В Санкт-Петербурге живёт как раз такой герой. Он самый могучий и сильный. Ему так много лет, что он сам забыл своё имя, поэтому все зовут его просто – Невский.

Компанию главному герою, Невскому, составят Лёшка, Илья, Василиса и Кот-Учёный. Основные действия сериала развернутся в Санкт-Петербурге.