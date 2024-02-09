Фильм «Соединяя миры» про Хидео Кодзиму выйдет 23 февраля

Disney раскрыла дату выхода документального фильма Connecting Worlds («Соединяя миры») о легендарном геймдизайнере Хидео Кодзиме. Проект выйдет уже 23 февраля — его можно будет посмотреть в том числе в онлайн-кинотеатре Disney+.

«Соединяя миры» по большей части будет посвящён основанию студии Kojima Productions в 2015 году. Тогда Кодзима со скандалом ушёл из Konami после выхода Metal Gear Solid 5 и решил создать независимую компанию, которую сам же и возглавил. После этого его студия выпустила Death Stranding — одну из самых обсуждаемых игр последних лет.

Важной составляющей будущего фильма станут интервью с известными режиссёрами и актёрами, которые работали с геймдизайнером: от Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна до Нормана Ридуса и членов музыкальной группы Woodkid.