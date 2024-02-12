Стример Дмитрий Ликс рассказал, что заработал на донатах зрителей 7,5 млн рублей

Популярный российский стример Дмитрий Dmitry_Lixxx Лиханов раскрыл сумму, которую получил от зрителей в виде пожертвований.

Скриншотом из сервиса для донатов DonationAlerts контентмейкер поделился в соцсетях. Более чем за семь лет эфиров на Twitch зрители задонатили ему почти 7,5 млн рублей.

Спасибо вам! Это очень большие деньги!

Фото: Ликс

Ранее англоязычная стримерша Amouranth рассказывала, что заработала на Onlyfans (площадка, где она выкладывала эротические фотосеты) более $ 33 млн за два года (это свыше 2 млрд рублей).

Amouranth несколько раз блокировали на Twitch за слишком откровенный контент, но она продолжает зарабатывать, выискивая новые способы — например, создав чат-бота с похожим на неё характером, она получила $ 34 тыс. за сутки.