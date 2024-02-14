На этой неделе в России стартовали продажи сверхбюджетного смартфона realme Note 50. Цена на устройство у ритейлеров с учётом скидки начинается от пяти тысяч рублей.

Фото: OPPO

realme Note 50 оснащён 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Устройство работает на восьмиядерном процессоре Unisoc T612 и под управлением операционной системы Realme UI T Edition. Также производитель оснастил гаджет аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой зарядки до 10 Вт.

Ко всему прочему, смартфон обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP54. realme Note 50 продаётся в двух цветовых вариациях: голубой и чёрной. Ещё в девайс встроены распознавание по лицу и сканер отпечатков пальцев.