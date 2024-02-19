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«Я играл Тони 12 лет»: Роберт Дауни-младший выступил с речью на BAFTA 2024

«Я играл Тони 12 лет»: Роберт Дауни-младший выступил с речью на BAFTA 2024
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Роберт Дауни-младший получил премию BAFTA за второстепенную мужскую роль. Премию актёру выдали за роль Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер».

Во время получения BAFTA Дауни-младший выступил с небольшой речью, в которой упомянул свою роль Железного человека в киновселенной Marvel и поблагодарил Кристофера Нолана за то, что тот предложил ему сняться в ленте.

Я играл персонажа по имени Тони в киновселенной Marvel около 12 лет. И недавно Кристофер Нолан предложил мне попробовать более сдержанный стиль в качестве последней попытки возродить мой угасающий авторитет.

«Оппенгеймер» стал триумфатором BAFTA 2024 — лента Нолана забрала аж семь наград, включая награду за лучший фильм, лучшего режиссёра и прочее.

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