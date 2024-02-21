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Скоро в WhatsApp запретят делать скриншот фотографии профиля

Скоро в WhatsApp запретят делать скриншот фотографии профиля
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По информации издания WABetaInfo, в ближайшее время в популярном мессенджере WhatsApp появится функция, запрещающая делать скриншот фотографии профиля. Это хотят сделать для усиления защиты персональных данных в мессенджере.

Согласно данным, из-за установленного в приложении обновления при попытке пользователя сделать снимок экрана смартфона с открытой фотографией профиля другого человека появится уведомление о невозможности данной операции. Пока что сделать подобное можно.

Блокируя функцию прямого создания снимков экрана в приложении, WhatsApp стремится препятствовать случайному и несанкционированному обмену фотографиями профиля, укрепляя концепцию конфиденциальности и согласия пользователей.
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