Опубликованы первые рендеры складного смартфона Google Pixel Fold 2

На этой неделе инсайдеры OnLeaks x SmartPrix опубликовали первые рендеры складного смартфона Google Pixel Fold 2. Судя по изображениям, новинка будет серьёзно отличаться по внешнему виду от своего предшественника.

Во-первых, Google Pixel Fold 2 получит изменённый блок камер на внешней стороне корпуса, который обретёт более аккуратную квадратную форму. Ко всему прочему диагональ наружного дисплея увеличится с 5,8 до 6,4 дюйма, а внутреннего — с 7,6 до 7,9 дюйма.

Информаторы сообщают, что смартфон будет работать на процессоре Tensor G4 и получит 16 Гб оперативной памяти. Что касается точных габаритов, то в сложенном виде его размеры составят 155,2 x 77,1 x 10,54 мм, а в разложенном — 155,2 x 150,2 x 5,27 мм.

Ожидается, что официальный анонс Google Pixel Fold 2 состоится в июне этого года.

Рендеры

Фото: OnLeaks x SmartPrix

Фото: OnLeaks x SmartPrix

Фото: OnLeaks x SmartPrix

Фото: OnLeaks x SmartPrix