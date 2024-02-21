Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года — iPhone в абсолютных лидерах

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала данные о рынке смартфонов в 2023 году. Исследователи раскрыли список самых популярных смартфонов — в первой десятке оказалось сразу семь гаджетов от Apple. Это произошло впервые в истории подсчётов.

В рейтинге лидирует iPhone 14, занимая долю в 3,9%. На втором месте оказался iPhone 14 Pro Max (2,8%), а замкнул тройку iPhone 14 Pro (2,4%). Затем идут базовый iPhone 13 (2,2%) и линейка iPhone 15, которая поступила в продажу в сентябре 2023 года.

Что касается других брендов, то три позиции в топ-10 заняла Samsung — в перечень вошли бюджетные гаджеты компании: Galaxy A14 5G, Galaxy A04e и Galaxy A14 4G.

Доля самых продаваемых смартфонов на рынке в 2023 году Фото: Counterpoint

Самые популярные смартфоны 2023 года, по данным Counterpoint Research

iPhone 14 — 3,9% iPhone 14 Pro Max - 2,8% iPhone 14 Pro - 2,4% iPhone 13 - 2,2% iPhone 15 Pro Max - 1,7% iPhone 15 Pro — 1,4% iPhone 15 - 1,4% Galaxy A14 5G - 1,4% Galaxy A04e - 1,3% Galaxy A14 4G - 1,3%.