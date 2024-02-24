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Нагорный считает, что организация Игр будущего превосходит Олимпийские игры

Нагорный считает, что организация Игр будущего превосходит Олимпийские игры
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Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что они в восторге от каждого дня соревнований, а организация похожа на то, как проводят Олимпийские игры.

«Мы в восторге от проведения каждого дня соревнований, мест в зале просто нет — трибуны переполнены, люди готовы даже стоять на лестнице, это впечатляет. Я вчера созванивался с многими ребятами из разных видов спорта, они говорят, что следили, смотрели прямые трансляции. Все понимают, что Игры будущего пришли не на замену другим видам спорта, а это новый формат, который ни с чем не нужно сравнивать. Но если мы говорим об их организации, то она абсолютно такая же, как на Олимпийских играх, может даже и выше. Это подтверждают все, кто был на Олимпийских играх», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Напомним что Игры будущего — это мультиспортивный турнир, который продлится в Казани до 3 марта. Он проводится по новым дисциплинам с использованием современных технологий. О том, что это абсолютно новый формат спортивного мероприятия уже сказали некоторые политики, спортсмены и известные личности.

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