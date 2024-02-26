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Когда состоится финал всех дисциплин на Играх будущего-2024: расписание, когда закончится турнир

Расписание финальных матчей всех дисциплин на Играх будущего – 2024
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Масштабные фиджитал-соревнования «Игры будущего» — 2024 постепенно приближаются к концу — уже 26 февраля состоится финал Битвы роботов. После этого последние матчи состоятся во многих других дисциплинах: от гонок дронов до завершения выступлений по Standoff 2 и танцевальному симулятору Just Dance.

Финальный этап турнира состоится 3 марта — в этот день пройдёт сразу пять поединков за первое место.

Расписание финалов крупных турниров на Играх будущего в феврале

  • 26 февраля, 19:15 — финал Битвы роботов.
  • 28 февраля, 21:00 — финальный матч по CS 2 + лазертаг.
  • 29 февраля, 10:00 — финал по спортивному программированию.
  • 29 февраля, 16:00 — финал по фиджитал-BMX.
  • 29 февраля, 18:00 — финал гонок дронов.
  • 29 февраля, 20:30 — финальный матч по фиджитал-баскетболу.

Расписание финалов крупных турниров на Играх будущего в марте

  • 1 марта, 11:00 — финал по VR-ритм симулятору (Beat Saber).
  • 1 марта, 14:00 — финал турнира по спидрану.
  • 1 марта, 17:00 — финал по танцевальному симулятору (Just Dance).
  • 2 марта, 18:00 — финальный матч по Mobile Legends Bang Bang.
  • 3 марта, 14:00 — финал в фиджитал-скейтбординге.
  • 3 марта, 14:00 — финальный матч по Standoff 2 + лазертаг.
  • 3 марта, 14:30 — финальные заезды в фиджитал-гонках.
  • 3 марта, 15:00 — финальный матч по фиджитал-футболу.
  • 3 марта, 16:00 — церемония закрытия Игр будущего.
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