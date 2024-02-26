Расписание финальных матчей всех дисциплин на Играх будущего – 2024

Масштабные фиджитал-соревнования «Игры будущего» — 2024 постепенно приближаются к концу — уже 26 февраля состоится финал Битвы роботов. После этого последние матчи состоятся во многих других дисциплинах: от гонок дронов до завершения выступлений по Standoff 2 и танцевальному симулятору Just Dance.

Финальный этап турнира состоится 3 марта — в этот день пройдёт сразу пять поединков за первое место.

Расписание финалов крупных турниров на Играх будущего в феврале

26 февраля, 19:15 — финал Битвы роботов.

28 февраля, 21:00 — финальный матч по CS 2 + лазертаг.

29 февраля, 10:00 — финал по спортивному программированию.

29 февраля, 16:00 — финал по фиджитал-BMX.

29 февраля, 18:00 — финал гонок дронов.

29 февраля, 20:30 — финальный матч по фиджитал-баскетболу.

Расписание финалов крупных турниров на Играх будущего в марте