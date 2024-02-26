Расписание финальных матчей всех дисциплин на Играх будущего – 2024
Масштабные фиджитал-соревнования «Игры будущего» — 2024 постепенно приближаются к концу — уже 26 февраля состоится финал Битвы роботов. После этого последние матчи состоятся во многих других дисциплинах: от гонок дронов до завершения выступлений по Standoff 2 и танцевальному симулятору Just Dance.
Финальный этап турнира состоится 3 марта — в этот день пройдёт сразу пять поединков за первое место.
Расписание финалов крупных турниров на Играх будущего в феврале
- 26 февраля, 19:15 — финал Битвы роботов.
- 28 февраля, 21:00 — финальный матч по CS 2 + лазертаг.
- 29 февраля, 10:00 — финал по спортивному программированию.
- 29 февраля, 16:00 — финал по фиджитал-BMX.
- 29 февраля, 18:00 — финал гонок дронов.
- 29 февраля, 20:30 — финальный матч по фиджитал-баскетболу.
Расписание финалов крупных турниров на Играх будущего в марте
- 1 марта, 11:00 — финал по VR-ритм симулятору (Beat Saber).
- 1 марта, 14:00 — финал турнира по спидрану.
- 1 марта, 17:00 — финал по танцевальному симулятору (Just Dance).
- 2 марта, 18:00 — финальный матч по Mobile Legends Bang Bang.
- 3 марта, 14:00 — финал в фиджитал-скейтбординге.
- 3 марта, 14:00 — финальный матч по Standoff 2 + лазертаг.
- 3 марта, 14:30 — финальные заезды в фиджитал-гонках.
- 3 марта, 15:00 — финальный матч по фиджитал-футболу.
- 3 марта, 16:00 — церемония закрытия Игр будущего.
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