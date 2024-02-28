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Владельцы телеграм-каналов начнут зарабатывать на показе официальной рекламы

Владельцы телеграм-каналов начнут зарабатывать на показе официальной рекламы
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Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что с марта этого года владельцы каналов в мессенджере начнут зарабатывать на показе официальной рекламы. Дело в том, что платформа Telegram Ad официально откроется для всех рекламодателей почти в ста странах мира.

Создатели контента из этих стран начнут получать 50% от суммы, которую Telegram зарабатывает на показе рекламы в их каналах. Входит ли Россия в число избранных стран, пока не раскрывается. Однако для выплат будет использоваться исключительно блокчейн TON.

Это значит, что свой процент пользователи будут получать в криптовалюте Toncoin. По словам Дурова, подобное создаст замкнутый круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов.

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