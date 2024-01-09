Число подписчиков Telegram Premium выросло до 5 млн — это на 1 млн больше, чем месяц назад

Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров сообщил, что преимуществами подписки Telegram Premium теперь пользуются более 5 млн человек.

Это на 1 млн больше, чем в начале декабря — таким образом, за месяц число подписчиков Telegram Premium выросло на 25%.

При этом стоит отметить, что на новогодних праздниках подписку на год можно было оформить с большой скидкой (от 30% до 45% в зависимости от региона). Кроме того, в последнее время Telegram Premium массово разыгрывают сообщества, чтобы получить бонусы для оформления и так далее.

Ранее стало известно, что аудитория «Телеграма» в России за два последних года увеличилась более чем на 60%. Сейчас мессенджером пользуются более 80 млн человек в месяц — это почти столько же, сколько у «ВКонтакте».