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В России открылись предзаказы на флагман Xiaomi 14 — цены от 100 тыс. рублей

В России открылись предзаказы на флагман Xiaomi 14 — цены от 100 тыс. рублей
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Российские ритейлеры открыли предзаказы на Xiaomi 14 — глобальную версию нового флагманского смартфона китайской компании Xiaomi. Устройство будет продаваться в России по цене в 100 тыс. рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi 14 получил 6,36-дюймовый OLED-экран с разрешением 1200х2670 пикселей с частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оболочки HyperOS на основе ОС Android 14 с батареей объёмом 4610 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки.

Гаджет получил тройную основную камеру: основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп, и телефотомодуль на 50 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп.

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