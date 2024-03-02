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Томас Хейден Чёрч считает, что Сэм Рэйми снимет нового «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Томас Хейден Чёрч считает, что Сэм Рэйми снимет нового «Человека-паука» с Тоби Магуайром
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Недавно исполнитель роли Песочного человека в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» Томас Хейден Чёрч дал интервью изданию ComicBook. В ходе разговора журналист как раз и поднял тему серии фильмов про Питера Паркера.

Хейден Чёрч считает, что режиссёр Сэм Рэйми собирается снять нового «Человека-паука» с Тоби Магуайром.

Но, знаете, я думаю, Сэм Рэйми собирается снять ещё одного «Человека-паука» с Тоби Магуайром… Так что, если это случится, это будет фантастика. Правда, я уже немного постарел.

Напомним, в декабре прошлого года Том Холланд рассказал, что время от времени участвует в обсуждении «Человека-паука 4». Актёр заявил, что он вернётся к роли Паучка лишь в том случае, если его заинтересует сценарий.

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