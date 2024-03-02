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«Дюна 2» заработала $ 32 млн в первый день проката в США — это выше ожиданий аналитиков

«Дюна 2» заработала $ 32 млн в первый день проката в США — это выше ожиданий аналитиков
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По итогам первого дня проката в США фильм «Дюна 2» заработал $ 32,1 млн. Картина Дени Вильнёва уже показала лучший старт 2024 года, хотя в нём пока не учитывается показатели субботы.

Лента уверенно обойдёт стартовый результат первой «Дюны» в 2021 году — тогда лента запустилась с $ 41 млн, выйдя в кинотеатрах и онлайн-сервисе HBO Max одновременно. Аналитики считают, что «Дюна 2» заработает в первые выходные от $ 70 млн до $ 80 млн, однако результат может оказаться ещё выше.

Что касается долгосрочных сборов, то здесь эксперты предрекают картине отличные показатели благодаря позитивным отзывам от зрителей и критиков, а также отсутствию заметных конкурентов. Первая «Дюна» заработала в прокате $ 433 млн, выйдя на границу окупаемости. Продолжение же наверняка соберёт куда больше и станет одним из самых успешных фильмов Дени Вильнёва.

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