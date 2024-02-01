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Из TikTok пропали песни Тейлор Свифт, Дрейка и других известных артистов

Из TikTok пропали песни Тейлор Свифт, Дрейка и других известных артистов
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Сегодня, 1 февраля, из TikTok пропали песни Тейлор Свифт, Дрейка, Оливии Родриго и других известных артистов. Причиной этому послужило то, что музыкальный лейбл Universal Music Group и владельцы китайской площадки не смогли заключить сделку о продлении лицензионного соглашения.

Это означает, что теперь треки, которые принадлежат Universal Music Group, нельзя использовать в роликах в TikTok. Для понимания ситуации — в лейбл входят такие музыкальные группы и исполнители, как Rammstein, U2, Sting, Elton John, Metallica, Luciano Pavarotti, Andrea Bocceli, Mylene Farmer, Dire Straits, Ace Of Base, ABBA, The Black Eyed Peas, t.A.T.u., Банд'Эрос и многие другие.

Ранее TikTok обвинил Universal Music Group в том, что он «ставит собственную жадность выше интересов своих артистов и авторов песен».

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Из TikTok исчезнут тысячи музыкальных треков из-за Universal Music Group
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