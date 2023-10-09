Вышел первый тизер фильма «Майор Гром: Игра»

Bubble опубликовало тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра». В ролике показали много сцен с Тихоном Жизневским, сыгравшим главного героя Игоря Грома, а также других важных персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Bubble Comics. Права на видео принадлежат Bubble.

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся спустя год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Также в фильме появится новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром картины выступит Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство».

Премьера ленты «Майор Гром: Игра» состоится в 2024 году. Точной даты пока что нет.