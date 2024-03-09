Звезда «Чёрной пантеры» Анджелла Бассет: я разочарована своим проигрышем на «Оскаре-2023»

На этой неделе звезда фильмов «Чёрная пантера» и «Падение Олимпа» Анджела Бассетт приняла участие в новом выпуске телепередачи OWN Spotlight. В ходе разговора актриса призналась, что испытала огромнейшее разочарование, когда в 2023 году не получила «Оскар».

Напомним, Анджела Бассетт была номинирована в прошлом году на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Чёрная пантера: Ваканда навеки».

Видео доступно на YouTube-канале OWN. Права на видео принадлежат OWN.

Я просто знала, что назовут моё имя. Я была буквально вне себя, когда этого не произошло! Мы все (её семья) были вне себя… Я думаю, что справилась с этим достойно… Хотя, конечно, я испытала огромное разочарование, а разочарование свойственно людям.

Премьера ленты «Чёрная пантера: Ваканда навеки» состоялась в ноябре 2022 года.