Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Dota 2. DreamLeague Season 22. Плей-офф
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Чёрной пантеры» Анджелла Бассет: я разочарована своим проигрышем на «Оскаре-2023»

Звезда «Чёрной пантеры» Анджелла Бассет: я разочарована своим проигрышем на «Оскаре-2023»
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе звезда фильмов «Чёрная пантера» и «Падение Олимпа» Анджела Бассетт приняла участие в новом выпуске телепередачи OWN Spotlight. В ходе разговора актриса призналась, что испытала огромнейшее разочарование, когда в 2023 году не получила «Оскар».

Напомним, Анджела Бассетт была номинирована в прошлом году на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Чёрная пантера: Ваканда навеки».

Видео доступно на YouTube-канале OWN. Права на видео принадлежат OWN.

Я просто знала, что назовут моё имя. Я была буквально вне себя, когда этого не произошло! Мы все (её семья) были вне себя… Я думаю, что справилась с этим достойно… Хотя, конечно, я испытала огромное разочарование, а разочарование свойственно людям.

Премьера ленты «Чёрная пантера: Ваканда навеки» состоялась в ноябре 2022 года.

Материалы по теме
Трёхкратный обладатель премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис точно не вернётся в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android