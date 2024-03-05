Трёхкратный обладатель премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис точно не вернётся в кино

Английский актёр Дэниэл Дэй-Льюис, обладатель трёх «Оскаров» за лучшую мужскую роль, не собирается возвращаться в кино. Об этом рассказал друг актёра режиссёр Джим Шеридан — он работал с артистом над картинами «Моя левая нога», «Во имя отца» и «Боксёр».

Дэниэл говорит, что закончил с кино. Я продолжаю говорить с ним на эту тему. Я бы хотел снять с ним ещё какой-нибудь фильм, я хочу, чтобы он вернулся, ведь он очень хорош.

Дэниэл Дэй-Льюис объявил об уходе из кино в 2017 году — ещё до премьеры фильма «Призрачная нить». С тех пор культовый артист действительно не снялся ни в одной ленте, хотя к его персоне периодически возвращаются знаменитые режиссёры Голливуда.

За свою карьеру Дэниэл Дэй-Льюис снялся в 28 проектах. За роли в фильмах «Моя левая нога», «Нефть» и «Линкольн» актёр удостоился «Оскаров» за лучшую мужскую роль.