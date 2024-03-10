Вышел новый тизер «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года

Компания Marvel опубликовала новый тизер «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года. В ролике показали Росомаху, Циклопа, Джубили, Шельму и других героев.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Сюжет свежего проекта не раскрывается, но известно, что история продолжится с того момента, где завершилась история оригинального шоу. Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года.

Премьера продолжения «Людей Икс» состоится в стриминговом сервисе Disney+ уже через полторы недели — 20 марта. В первый сезон войдёт 10 эпизодов. В России этот онлайн-кинотеатр официально не работает.