Новый мультсериал «Люди Икс» не будет каноном для киновселенной Marvel

В середине февраля Disney выпустила первый трейлер «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года. Шоу выступит сиквелом оригинального проекта с новыми историями знаменитых супергероев студии Fox.

Фанаты сразу же начали гадать, станут ли события мультсериала каноном для текущей киновселенной Marvel. Как рассказал шоураннер Бо Де Майо, он и его команда создают «собственное произведение», подтвердив, что анимационный проект никак не связан с событиями в фильмах и сериалах компании. Это значит, что авторам не придётся учитывать происходящее во вселенных друг друга.

Премьера продолжения «Людей Икс» состоится 20 марта в стриминговом сервисе Disney+. В России этот онлайн-кинотеатр официально не работает.