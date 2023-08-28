«Вызов» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов проката России
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Космическая драма «Вызов» вошла в топ-10 самых кассовых картин в истории кинопроката России. Об этом сообщает Фонд кино со ссылкой на информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Фильм Клима Шипенко собрал 2,072 млрд рублей и вытеснил из первой десятки мультфильм «Зверополис». Таким образом, в топ-10 отечественного проката теперь входят шесть российских фильмов и четыре картины иностранного производства.
10 самых кассовых фильмов в истории российского проката
- «Чебурашка» (2023) — 6,78 млрд рублей
- «Холоп» (2019) — 3,08 млрд рублей
- «Человек Паук: Нет пути домой» (2019) — 2,99 млрд рублей
- «Движение вверх» (2017) — 2,94 млрд рублей
- «Король Лев» (2019) — 2,63 млрд рублей
- «Мстители: Финал» (2019) — 2,57 млрд рублей
- «Т-34» (2018) — 2,27 млрд рублей
- «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021) — 2,20 млрд рублей
- «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) — 2,12 млрд рублей
- «Вызов» (2023) — 2,07 млрд рублей.
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