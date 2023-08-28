«Вызов» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов проката России

Космическая драма «Вызов» вошла в топ-10 самых кассовых картин в истории кинопроката России. Об этом сообщает Фонд кино со ссылкой на информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм Клима Шипенко собрал 2,072 млрд рублей и вытеснил из первой десятки мультфильм «Зверополис». Таким образом, в топ-10 отечественного проката теперь входят шесть российских фильмов и четыре картины иностранного производства.

10 самых кассовых фильмов в истории российского проката

«Чебурашка» (2023) — 6,78 млрд рублей «Холоп» (2019) — 3,08 млрд рублей «Человек Паук: Нет пути домой» (2019) — 2,99 млрд рублей «Движение вверх» (2017) — 2,94 млрд рублей «Король Лев» (2019) — 2,63 млрд рублей «Мстители: Финал» (2019) — 2,57 млрд рублей «Т-34» (2018) — 2,27 млрд рублей «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021) — 2,20 млрд рублей «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) — 2,12 млрд рублей «Вызов» (2023) — 2,07 млрд рублей.