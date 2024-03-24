Создатель Minecraft показал первые скриншоты своей новой игры

Шведский геймдизайнер и создатель Minecraft Маркус Перссон опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) первые скриншоты своей новой игры. Разработчик пока не раскрывает её названия, однако описывает проект как «Borderlands с кубами» или «дьяблоид от первого лица».

Во время моего длительного перерыва в выпуске чего-либо я волновался, что теперь от меня будут ждать «настоящей ААА-игры». Мне нравятся ААА-игры только тогда, когда они отстойные, например, Starfield. Все хорошие AAA-проекты кажутся пресными и неинтересными. Я очень рад, что люди хорошо отреагировали на скриншоты!

Судя по опубликованным скриншотам, настроение у игры будет весьма мрачное. Больше подробностей Перссон раскроет позднее. По его словам, в первую очередь он делает тайтл «для себя».

Ранее актёр и комик Джек Блэк рассказал, что много играл в Minecraft во время подготовки к роли Стива в предстоящей экранизации. Премьера ленты состоится 4 апреля 2025 года.

Скриншоты

Фото: notch/X (ранее Twitter)

Фото: notch/X (ранее Twitter)

Фото: notch/X (ранее Twitter)

Фото: notch/X (ранее Twitter)

Фото: notch/X (ранее Twitter)