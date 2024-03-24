Тролли используют уязвимость в Minecraft для блокировки аккаунтов Xbox

Пользователи массово жалуются, что их аккаунты Xbox начали беспричинно блокировать. Блогерам и журналистам удалось выяснить причину этого: оказывается, тролли нашли в java-версии Minecraft уязвимость, которая позволяет забанить любой аккаунт.

Видео доступно на YouTube-канале MrEmoRaccoon. Права на видео принадлежат MrEmoRaccoon.

Его суть заключается в том, что мошенники используют игровой тег других пользователей и спамят от их лица оскорбления, а затем подают на аккаунт жертвы жалобу. Поскольку система блокировки работает в автоматическом режиме, профили гарантированно получают бан.

Сообщество уже завалило страницы представителей Xbox в соцсети X (ранее Twitter) жалобами на ситуацию, однако официальных комментариев пока не последовало.