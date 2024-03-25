Съёмки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределённый срок

Телеканал HBO сообщил о решении приостановить съёмки следующего сезона «Эйфории». Когда они продолжатся, неизвестно, а пока актёрам разрешено заняться другими проектами.

В заявлении для Deadline продюсеры опровергли полное закрытие шоу и заявили, что создатель сериала Сэм Левинсон по-прежнему привержен «Эйфории». Тем не менее никаких подробностей о третьем сезоне HBO не сообщает.

Сегодня утром СМИ сообщили об отмене продолжения «Эйфории». По данным World of Reel, у руководства HBO были большие планы на съёмки летом, но главные звёзды были заняты в других проектах, а продолжать проект без них авторы не видят смысла.

Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году, второй — в 2022-м. В третьем сезоне шоураннеры хотели показать будущее героев после того, как они закончат школу.