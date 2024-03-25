Третий сезон сериала «Эйфория» отменили — СМИ

По данным издания World of Reel, третий сезон сериала «Эйфория» отменён. Сериал якобы не планируют больше продолжать, остановившись на двух сезонах. Подтверждений этому пока нет.

Издание отметило, что у HBO были планы снять третий сезон этим летом, но планы поменялись. В прошедшую пятницу компания сказала актёрскому составу, что они могут освободить свои графики для других проектов. По данным других СМИ, закрытие третьего сезона связано с занятостью звёзд шоу: Зендеи, Сидни Суини и Джейкоба Элорди. Без них продолжать шоу нет смысла, якобы считают в HBO.

Ранее сообщалось, что действие третьего сезона шоу развернётся спустя пять лет после событий предыдущего сезона — все персонажи уже окончат школу и начнут взрослую жизнь.