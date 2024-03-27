Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это не то, о чём вы думаете»: создатель Baldur's Gate 3 — о своей новой игре

«Это не то, о чём вы думаете»: создатель Baldur's Gate 3 — о своей новой игре
Аудио-версия:
Комментарии

Издание IGN опубликовало большое интервью со Свеном Винке — главой студии Larian, разработчиков Baldur's Gate 3 и серии Divinity. В нём создатель знаменитых пошаговых ролевых игр рассказал о производстве третьей части культовой серии и заявил, что уже работает над своим следующим произведением.

Винке не стал делиться никакими подробностями, лишь отметив, что в нём будет виден почерк студии Larian. Разработчик выразил надежду, что когда-нибудь сам расскажет об игре — без предварительных утечек.

Я не могу сказать вам, над чем мы сейчас работаем, но эта игра получит свой момент. Надеюсь, обойдётся без утечек, но это не то, о чём вы думаете. Однако почерк студии Larian в ней будет заметен.

Ранее Винке заявлял, что очень хотел бы создать Divinity: Original Sin 3. Судя по его словам, будущий проект всё же будет чем-то другим, а его детали станут известны лишь после анонса.

Материалы по теме
В Baldur's Gate 3 в три раза больше слов, чем в «Войне и мире» или «Властелине колец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android