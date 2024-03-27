«Это не то, о чём вы думаете»: создатель Baldur's Gate 3 — о своей новой игре

Издание IGN опубликовало большое интервью со Свеном Винке — главой студии Larian, разработчиков Baldur's Gate 3 и серии Divinity. В нём создатель знаменитых пошаговых ролевых игр рассказал о производстве третьей части культовой серии и заявил, что уже работает над своим следующим произведением.

Винке не стал делиться никакими подробностями, лишь отметив, что в нём будет виден почерк студии Larian. Разработчик выразил надежду, что когда-нибудь сам расскажет об игре — без предварительных утечек.

Я не могу сказать вам, над чем мы сейчас работаем, но эта игра получит свой момент. Надеюсь, обойдётся без утечек, но это не то, о чём вы думаете. Однако почерк студии Larian в ней будет заметен.

Ранее Винке заявлял, что очень хотел бы создать Divinity: Original Sin 3. Судя по его словам, будущий проект всё же будет чем-то другим, а его детали станут известны лишь после анонса.