Актёр Никита Кологривый отбыл недельное наказание в изоляторе за драку в баре

Российский актёр Никита Кологривый отбыл наказание в новосибирском изоляторе временного содержания и вышел на свободу спустя семь суток. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что 29-летний актёр отказался от каких-либо комментариев.

Артист был отправлен в изолятор после того, как устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Артист грубо нарушал общественный порядок, приставал к официантке и подрался с охранниками. После своего ареста 20 марта Кологривый заявил, что сожалеет об аресте, так как не сможет некоторое время видеться с дочерью, но обжаловать решение не стал.

Ранее из-за ареста актёра создателям биографического фильма о Владимире Жириновском пришлось отложить съёмки на неопределённый срок. Когда производство ленты возобновится, неизвестно.