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Возобновилась работа над фильмом «Звёздный путь 4» с Крисом Пайном

Возобновилась работа над фильмом «Звёздный путь 4» с Крисом Пайном
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Журналисты издания Variety сообщили, что работа над фильмом «Звёздный путь 4» с Крисом Пайном возобновилась. Сценарий для картины напишет Стив Йоки, работавший над сериалом «Бортпроводник» от HBO Max.

Подробности сюжета пока неизвестны. Лента станет 14-м фильмом во франшизе «Звёздный путь» и четвёртой частью серии перезагрузки. Также к своим ролям вернутся Закари Куинто, Карл Урбан, Джон Чо и Саймон Пегг.

Напомним, четвёртую часть «Звёздного пути» с Крисом Пайном в главной роли уже неоднократно откладывали — работа над ней идёт с 2015 года. Сроки и дата премьеры ленты не раскрываются.

Предыдущая часть под названием «Стартрек: Бесконечность» увидела свет в июле 2016 года. Режиссёром выступил Джастин Лин.

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