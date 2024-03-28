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Стивен Спилберг относит Дени Вильнёва к режиссёрам, которые строят новые миры

Стивен Спилберг относит Дени Вильнёва к режиссёрам, которые строят новые миры
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Стивен Спилберг недавно побеседовал с Дени Вильнёвом во время подкаста The Director's Cut — A DGA Podcast. Помимо обсуждения фильмов и киноиндустрии, режиссёры также затронули тему других постановщиков.

К примеру, Спилберг назвал Вильнёва «строителем новых миров». Он отметил, что в индустрии мало таких режиссёров, но Дени определённо один из них.

Есть кинематографисты, которые считаются строителями миров. Это не длинный список, я вам так скажу. Но я глубоко и горячо верю, что вы один из его новых членов.

Также во время подкаста Спилберг похвалил «Дюну» и назвал её «одним из лучших фантастических фильмов в истории». Постановщик особенно высоко оценил моменты с огромными песчаными червями, которые появляются в ленте.

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