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Завершились съёмки сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман

Завершились съёмки сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что в Москве завершились съёмки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман. В честь данного события также были опубликованы фотографии с площадки.

Проект расскажет о Косте – московском подростке из благополучной семьи, который, как и все его друзья, переживает, что давно пора стать взрослым и лишиться девственности. Казалось бы, всё для этого складывается удачно – мама уезжает в отпуск и Косте достаётся пустая квартира. Однако две недели каникул перевернут мир героя, заставив его повзрослеть гораздо сильнее, чем он представлял.

Ещё в актёрский состав шоу вошли Иван Добронравов, Егор Абрамов и Маргарита Дьяченкова. Режиссёром сериала выступил Антон Мамыкин.

Дата премьеры сериала пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

Фото: «Киностудия КИТ»

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