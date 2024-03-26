Новый трейлер аниме «Моя геройская академия» — седьмой сезон выходит 4 мая

Японская анимационная студия Bones в рамках выставки AnimeJapan 2024 представила трейлер к новому сезону популярного аниме «Моя геройская академия».

В седьмом сезоне главный персонаж по имени Идзуку Мидория отправится в Японию, чтобы выручить из беды своего друга Всемогущего и его соратников.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат Bones.

Премьера продолжения «Моей геройской академии» состоится 4 мая. Вероятнее всего, седьмой сезон будет включать в себя 24 новых эпизода.

Ранее Netflix сообщали о намерениях экранизировать мангу в формате фильма с живыми актёрами. При этом с момента анонса прошло больше двух лет, и новостей о проекте не было — но работа над ним всё ещё ведётся.