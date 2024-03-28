В России открылись предзаказы на флагман Xiaomi 14 Ultra — цены от 150 тысяч рублей

Российские ритейлеры открыли предзаказы на Xiaomi 14 Ultra — глобальную версию флагманского смартфона китайской компании Xiaomi. Устройство будет продаваться в России по цене от 150 тысяч рублей, продажи стартуют в начале апреля.

Xiaomi 14 получил 6,73-дюймовый OLED-экран с разрешением 3200 х 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 3000 нит и поддержкой HDR10+. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оболочки HyperOS на основе ОС Android 14 с батареей объёмом 5300 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68, а под экраном спрятан ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон получил сразу четыре камеры с профессиональной оптикой Leica Summilux, а в общем счёте гаджет поддерживает съёмку в разрешении до 8К с технологией Dolby Vision.