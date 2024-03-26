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Xiaomi представила смартфон Poco C61 с флагманским дизайном по цене меньше 10 тысяч рублей

Xiaomi представила смартфон Poco C61 с флагманским дизайном по цене меньше 10 тысяч рублей
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Подраздение Xiaomi, компания Poco представила новую бюджетную модель смартфона C61, напоминающий по характеристикам Redmi A3.

Отличительной чертой устройства стал дизайн в стиле флагманского Xiaomi 14 Ultra. При этом цена смартфона в Индии составляет 7,5 тыс. или 8,5 тыс. рупий в зависимости от объёма памяти (это около 8,4 тыс. и 9,4 тыс. рублей соответственно).

Poco C61 оснащён недорогим процессором MediaTek Helio G36, IPS-экраном на 6,71 дюйма с частотой 90 Гц и двумя камерами (основная на 8 МП и селфи на 5 МП). Смартфон работает на Android 14 и может похвастаться отпечатком пальца и закалённым стеклом для защиты экрана.

Пока телефон можно приобрести только в Индии, однако с большой долей вероятности модель вскоре появится и в России.

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