Продажи iPhone в Китае падают третий месяц подряд

В феврале поставки iPhone в Китае упали на 33% год к году. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на отчёт Китайской академии информационных и коммуникационных технологий.

Так, в феврале в Китае было продано 2,4 млн иностранных смартфонов. Учитывая, что Apple выступает единственным зарубежным поставщиком, на долю компании приходится подавляющее число продаж. Это уже третье падение поставок iPhone в Китае подряд: в январе корпорация отгрузила 5,5 млн устройств (на 39% меньше показателей прошлого года), в декабре спад составил 30%.

Спад продаж iPhone в Китае связывают в первую очередь с недавним запретом использовать гаджеты Apple в правительстве, а также в сфере производства электроэнергии, строительства морских портов, горнодобывающей промышленности, производства, образования и инвестиций. Кроме того, на продажи гаджетов влияет конкуренция с местными брендами.