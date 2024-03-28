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Вышел тизер 3-го сезона «Мэра Кингстауна» — первого проекта Джереми Реннера после трагедии

Вышел тизер 3-го сезона «Мэра Кингстауна» — первого проекта Джереми Реннера после трагедии
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Кинокомпания Paramount Pictures представила первый тизер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна». Продолжение шоу выйдет 2 июня в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Третий сезон вновь будет посвящён влиятельному семейству Макласки в Кингстауне (штат Мичиган), которое занимается тюремным бизнесом. В этот раз главному герою Майку предстоит столкнуться с бандитами из России.

Третий сезон «Мэра Кингстауна» станет первым проектом Джереми Реннера после страшного инцидента со снегоуборочной машиной, случившегося в январе 2023 года. На протяжении последних 15 месяцев актёр восстанавливался с помощью множества процедур, сумев относительно быстро вернуться к своей работе.

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